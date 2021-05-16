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Фьюри объявил дату и место боя против Джошуа
Это уже серьезно
Британский супертяжеловес, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) сообщил место и дату поединка против своего соотечественника, чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:
"У меня есть важные новости для всех вас, ребята. Я только что разговаривал по телефону с принцем Саудовской Аравии Халидом, он сказал мне, что этот бой на 100 процентов состоится.
14 августа 2021 - летнее время. Все взгляды мира будут прикованы к Королевству Саудовская Аравия.
Я не могу дождаться, повторяю, не могу дождаться, чтобы разбить Джошуа на самой большой сцене всех времен.
Это будет крупнейшее спортивное событие, когда-нибудь украсившее планету Земля. Не пропустите, все смотрят на нас" - написал он.
Напомним, что ранее Владимир Кличко
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