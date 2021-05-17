У Де Ла Хойи сорвался бой со звездой UFC

Исполнительный директор стримингового сервиса Triller Райан Кавана сообщил, что Оскар Де Ла Хойя планировал возобновить карьеру в бою с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Джорджем Сен-Пьером.

«Дана Уайт и UFC запретили Джорджу Сен-Пьеру драться с Де Ла Хойей. Это большие деньги для Джорджа, они оба с Оскаром мечтали сразиться друг с другом. Но Дана предпочитает ставить палки в колеса тем, благодаря кому UFC сейчас находится на своём месте», - сказал Кавана.

Де Ла Хойя планировал вернуться на ринг 3 июля, но недавно стало известно, что его камбэк переносится на сентябрь.

Оскар Де Ла Хойя в последний раз дрался в 2008 году, когда досрочно проиграл Мэнни Паккьяо.