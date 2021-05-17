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Беринчик: Думаю, Лопес уйдет из легкого веса
Посмотрим, что произойдет
Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) поговорил о своих перспективах.
"Хотел бы провести бой с Лопесом, но, думаю, он уйдет из легкого веса. Сейчас у него будет серьезное испытание – бой с Камбососом. Джордж – молодой и дерзкий парнишка, который выиграл у Ли Селби.
Сейчас ждем от WBO официальное письмо о том, сколько же еще нужно защищать свой титул
Я уже наверное перевыполнил норму, потому что защитил его 5 или 6 раз. Два соперника были из топ-15 рейтинга.
Мне 32 – это закат карьеры, я на пике своей формы. Можно еще боксировать где-то до 36 лет", - отметил Беринчик.
Денис Беринчик 24 июля проведет бой на голых кулаках против бывшего бойца UFC Артема Лобова.
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