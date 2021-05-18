Бой Джошуа – Фьюри снова под угрозой срыва. Теперь из-за Уайлдера

Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) на этой неделе объявил, что бой с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе пройдет 14 августа в Саудовской Аравии.

Теперь же стало известно, что экс-чемпион WBC Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) выиграл суд по делу о сорванном третьем бое с Фьюри.

Федеральный судья Дэниел Вайнштейн постановил, что Фьюри должен в третий раз выйти на ринг против боксера из Алабамы. Первый бой между двумя гигантами в конце 2018 года завершился спорной ничьей, а в реванше в феврале 2020-го Фьюри нокаутировал Уайлдера и перехватил пояс WBC.

Третья глава в противостоянии Фьюри и Уайлдера должна быть написана не позднее 15 сентября. Это означает, что либо Тайсону придется поделиться с Уайлдером значительной частью своего гонорара за бой с Джошуа (речь о семизначной сумме в долларах), либо отложить схватку за все титулы в хэвивейте и в третий раз выйти на американца.

Проблема для Джошуа и Фьюри заключается еще и в том, что два британских чемпиона подписали сделку сразу на два боя. Ждем дальнейшего развития событий.