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Бой Джошуа – Фьюри снова под угрозой срыва. Теперь из-за Уайлдера
Да сколько же это будет продолжаться?
Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) на этой неделе объявил, что бой с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе пройдет 14 августа в Саудовской Аравии.
Теперь же стало известно, что экс-чемпион WBC Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) выиграл суд по делу о сорванном третьем бое с Фьюри.
Федеральный судья Дэниел Вайнштейн постановил, что Фьюри должен в третий раз выйти на ринг против боксера из Алабамы. Первый бой между двумя гигантами в конце 2018 года завершился спорной ничьей, а в реванше в феврале 2020-го Фьюри нокаутировал Уайлдера и перехватил пояс WBC.
Третья глава в противостоянии Фьюри и Уайлдера должна быть написана не позднее 15 сентября. Это означает, что либо Тайсону придется поделиться с Уайлдером значительной частью своего гонорара за бой с Джошуа (речь о семизначной сумме в долларах), либо отложить схватку за все титулы в хэвивейте и в третий раз выйти на американца.
Проблема для Джошуа и Фьюри заключается еще и в том, что два британских чемпиона подписали сделку сразу на два боя. Ждем дальнейшего развития событий.
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