Экс-тренер Кличко: Владимир вернется и побьет рекорд Формана

Бывший тренер легендарного Владимира Кличко Джеймс Али Башир заявил, что экс-король супертяжелого дивизиона в обозримом будущем вернется на ринг и пойдет за рекордом Джорджа Формана – самого возрастного чемпиона мира в истории хэвивейта.

"Последние два-три года я говорил людям, что Владимир вернется. Все смеялись надо мной, и что теперь? Теперь никто уже не смеется. Я знаю Владимира Кличко. У меня с ним крепкие отношения.

На протяжении последних лет я постоянно приезжаю в Украину, даже после того, как Владимир якобы ушел из спорта. Я видел, как он тренируется. Я спрашивал себя, если он не собирается выступать, зачем он так тренируется? Но он тренируется, тренируется и тренируется. И я сказал себе, этот парень будет снова боксировать.

Думаю, Владимир побьет рекорд Формана и станет самым возрастным чемпионом супертяжелого веса в истории. Уверен, что он вернется. Он вернется и побьет любого из трех больших парней – Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера", - сказал Башир.