  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Постол дал прогноз на супербой Тэйлора и Рамиреса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Постол дал прогноз на супербой Тэйлора и Рамиреса

Бокс
(1 голосов)

Он имел дело с каждым участником мегафайта

Постол дал прогноз на супербой Тэйлора и Рамиреса

Новина українською

Джош Тейлор (17-0, 13 КО) и Хосе Рамирес (26-0, 17 КО) 23 мая определят абсолютного чемпиона мира в суперлегком весе.

Бывший чемпион WBC Виктор Постол (31-3, 12 KO) дважды по судейским запискам в конкурентных боях проигрывал Тэйлору и Рамиресу. Украинец в прогнозе на бой отдает предпочтение боксеру из Шотландии.

"Тейлор более продвинутый, как боец, он силён почти в каждом аспекте. Рамирес же может только переть на тебя, хочет тебя поломать, но он точно не головоломка

Если Рамирес не сумеет подловить Тейлора крепким ударом, я ставлю на Тейлора

Думаю, у него на самую малость больше шансы на успех. Считаю, что Джош победит по очкам, если только Рамирес его не подловит", - сказал Постол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Постол Хосе Рамирес Джош Тэйлор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...