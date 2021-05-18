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Постол дал прогноз на супербой Тэйлора и Рамиреса
Он имел дело с каждым участником мегафайта
Джош Тейлор (17-0, 13 КО) и Хосе Рамирес (26-0, 17 КО) 23 мая определят абсолютного чемпиона мира в суперлегком весе.
Бывший чемпион WBC Виктор Постол (31-3, 12 KO) дважды по судейским запискам в конкурентных боях проигрывал Тэйлору и Рамиресу. Украинец в прогнозе на бой отдает предпочтение боксеру из Шотландии.
"Тейлор более продвинутый, как боец, он силён почти в каждом аспекте. Рамирес же может только переть на тебя, хочет тебя поломать, но он точно не головоломка
Если Рамирес не сумеет подловить Тейлора крепким ударом, я ставлю на Тейлора
Думаю, у него на самую малость больше шансы на успех. Считаю, что Джош победит по очкам, если только Рамирес его не подловит", - сказал Постол.
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