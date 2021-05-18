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Красюк вернулся к переговорам с Хирном по бою с Джошуа
Команда украинца оперативно реагирует на новости
Накануне стало известно, что суд обязал Тайсона Фьюри (30-0-1, 22 КО) до 15 сентября провести третий бой с экс-чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
У Фьюри на 14 августа в Саудовской Аравии запланирован бой с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за статус абсолютного чемпиона мира.
Промоутер Александра Усика (18-0, 13 КО) в интервью Sky Sports сообщил, что возобновил переговоры с Эдди Хирном по организации обязательной защиты титула WBO с Джошуа.
"Джошуа не избежать Усика. Два олимпийских чемпиона Лондона спустя 9 лет встретятся на ринге. Теперь мы можем организовать бой как можно скорее", - сказал Красюк.
Альтернативным вариантом для Усика остается бой с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за временный пояс WBO.
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