Джошуа vs Усик: названы ориентировочные даты боя

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) летом 2021 года планировал встретиться с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО), но того обязали провести третий бой с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Вместо Фьюри соперником Джошуа должен стать обязательный претендент по линии WBO Александр Усик (18-0, 13 КО).

Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер в Твиттере озвучил предварительные даты схватки Джошуа и Усика.

"Наши источники говорят о том, что 21 и 28 августа — две потенциальные даты под бой Джошуа - Усик.

Если Уайлдер и Фьюри не договорятся о сумме отступных, то вскоре бой Джошуа - Усик будет санкционирован WBO.

Тем временем юристы Усика направили письма в WBO, Top Rank, Matchroom Boxing, менеджеру Уайлдера Шелли Финкелю и юристам Фьюри — требуют от организации принудить Джошуа провести с ним обязательную защиту", - написал журналист.