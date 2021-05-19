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Президент WBO намекнул на санкционирование боя Джошуа – Усик
Ждем
Глава Всемирной боксерской организации Франциско Валькарсел в Твиттере оставил интригующее сообщение касательно боя между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александра Усика (18-0, 13 КО).
«Надеюсь, фанаты бокса насладятся боем Энтони Джошуа – Александр Усик в ближайшем будущем», – написал Валькерсел.
Hope boxing fans will enjoy @anthonyjoshua vs @usykaa in the near future..@JakeNDaBox @DanRafael1 @SteveKim323 @MikeCoppinger @trboxing @EddieHearn @frankwarren_tv @LoMejorDelBoxeo @NotiFight— Paco Valcárcel, Esq. (@PacoValcarcel) May 18, 2021
Усик является обязательным претендентом на бой с Джошуа по линии WBO. Британский чемпион планирует бой с украинцем после сорванного поединка с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Энтони Джошуа и Александр Усик могут подраться 21 или 28 августа.
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