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Президент WBO намекнул на санкционирование боя Джошуа – Усик

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Президент WBO намекнул на санкционирование боя Джошуа – Усик

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Глава Всемирной боксерской организации Франциско Валькарсел в Твиттере оставил интригующее сообщение касательно боя между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александра Усика (18-0, 13 КО).

«Надеюсь, фанаты бокса насладятся боем Энтони Джошуа – Александр Усик в ближайшем будущем», – написал Валькерсел.

Усик является обязательным претендентом на бой с Джошуа по линии WBO. Британский чемпион планирует бой с украинцем после сорванного поединка с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Энтони Джошуа и Александр Усик могут подраться 21 или 28 августа.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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