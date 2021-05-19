Уайлдер и Фьюри могут провести бой в конце июля

Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) через суд вынудил Тайсона Фьюри (30-0-1, 22 КО) провести с ним третий бой. Боксеры должны встретиться на ринге до 15 сентября текущего года.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум третью схватку между Уайлдером и Фьюри собирается организовать 24 июля на арене Allegiant Stadium в Лас-Вегасе. Об этом сообщает обозреватель ESPN Марк Кригел.

Первый бой между Уайлдером и Фьюри прошел в декабре 2018 года и завершился спорной ничьей. В реванше в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал новым чемпионом WBC.

Не исключено, что победитель третьего боя между Уайлдером и Фьюри в конце 2021 года выйдет на Энтони Джошуа или Александра Усика, а на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.