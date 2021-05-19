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Усик обратился к Хирну: Хочу больше денег

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Усик обратился к Хирну: Хочу больше денег

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Александр Усик (18-0, 13 КО) в шуточной форме вместе со своим промоутером Александром Красюком обратился к британскому промоутеру Эдди Хирну, который ведет дела чемпиона WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), с которым украинец может провести бой в конце августа.

Усик с момента перехода в супертяжелый вес провел всего два боя, но тот факт, что украинец поднялся в хэвивейт в статусе абсолютного чемпиона мира в тяжелом дивизионе, позволил ему быстро добиться статуса обязательного претендента на пояс WBO.

Стоит отметить, что Джошуа и Усик в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне синхронно завоевали золотые медали.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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