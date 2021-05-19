  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Красюк: Я был бы счастлив провести бой Усик - Джошуа в Киеве
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Красюк: Я был бы счастлив провести бой Усик - Джошуа в Киеве

Бокс
(1 голосов)

Но это лишь желание

Красюк: Я был бы счастлив провести бой Усик - Джошуа в Киеве

Новина українською

Промоутер Александра Усика Александр Красюк говорит, что переговоры между Джошуа и его подопечным должны стартовать.

"Усик является обязательным претендентом на пояс WBO и единственным препятствием, которое заставило их санкционировать переходный период, был масштабный объединительный бой Фьюри и Джошуа. А если бой отменен, то других препятствий нет, и Джошуа придется выполнять свои обязательства.

Если бы вы спросили меня, я был бы счастлив провести бой Усик - Джошуа в Киеве. Это просто мое желание. В Лондоне? Ну, как знать. Возможно, в другом городе в Великобритании или Саудовской Аравии, или в любом другом месте на планете Земля. Мы бы сделали это", - цитирует Красюка Express.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Александр Красюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...