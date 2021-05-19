Красюк: Я был бы счастлив провести бой Усик - Джошуа в Киеве

Промоутер Александра Усика Александр Красюк говорит, что переговоры между Джошуа и его подопечным должны стартовать.

"Усик является обязательным претендентом на пояс WBO и единственным препятствием, которое заставило их санкционировать переходный период, был масштабный объединительный бой Фьюри и Джошуа. А если бой отменен, то других препятствий нет, и Джошуа придется выполнять свои обязательства.

Если бы вы спросили меня, я был бы счастлив провести бой Усик - Джошуа в Киеве. Это просто мое желание. В Лондоне? Ну, как знать. Возможно, в другом городе в Великобритании или Саудовской Аравии, или в любом другом месте на планете Земля. Мы бы сделали это", - цитирует Красюка Express.