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Джошуа необходимо в течении 48 часов, подтвердить проведения боя с Фьюри,чтобы избежать боя с Усиком
Бой все-таки может состояться
Украинский боксер Александр Усик уже совсем скоро может получить бой против чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа.
Всемирная боксёрская организация (WBO) дала команде Энтони Джошуа 48 часов, чтобы подтвердить возможность проведения боя с Тайсоном Фьюри.
В противном случае руководство WBO назначит бой Джошуа против обязательного претендента Александра Усика.
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Источник:Sport.ua
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