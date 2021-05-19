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Джошуа необходимо в течении 48 часов, подтвердить проведения боя с Фьюри,чтобы избежать боя с Усиком

Бокс
(1 голосов)

Бой все-таки может состояться

Джошуа необходимо в течении 48 часов, подтвердить проведения боя с Фьюри,чтобы избежать боя с Усиком

Новина українською

Украинский боксер Александр Усик уже совсем скоро может получить бой против чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа.

Всемирная боксёрская организация (WBO) дала команде Энтони Джошуа 48 часов, чтобы подтвердить возможность проведения боя с Тайсоном Фьюри.

В противном случае руководство WBO назначит бой Джошуа против обязательного претендента Александра Усика.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
Sport.ua

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