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Фьюри: Я бы подрался на следующей неделе, если бы мы смогли найти соперника
Тайсон жаждет боя
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри оценил свою готовность к следующему бою, в котором он встретится либо с бывшим обладателем пояса Деонтеем Уайлдером, либо с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.
"Я в неведении относительно ситуации с Уайлдером. Знаю только то, что мне нужен бой после долгого отсутствия. Буду ли готов к июлю? Я бы подрался на следующей неделе, если бы мы смогли найти соперника и договориться.
У меня не было боёв с тех пор, как я остановил этого бомжа Уайлдера. Я тренировался несколько недель в Вегасе, спарринговал 30 раундов без перерыва, пока в Далласе поддерживал моего брата Билли Джо Сондерса перед боем с Канело. Я продолжил тренировки в Майами и скоро вернусь в Вегас.
Этот боксёрский бизнес повис в воздухе. Всё, что могу сказать, — я в форме и готов драться с кем угодно прямо сейчас. Это продолжается уже слишком долго", — приводит слова Фьюри Daily Mail.
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