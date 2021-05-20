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Джошуа: Фьюри – ты мошенник, ты подвел бокс

Бокс
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Энтони не мог не уколоть своего главного соперника

Джошуа: Фьюри – ты мошенник, ты подвел бокс

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Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в августе должны были провести бой за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но на этой неделе стало известно, что Фьюри проиграл суд и должен до 15 сентября подраться с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Джошуа, вероятней всего, вместо крупнейшего мегафайта в карьере придется провести защиту с обязательным претендентом WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Теперь мир видит, что ты за мошенник. Ты подвел бокс. Ты солгал фанатам и увлек их. Ты использовал мое имя для влияния, а не для боя.

Приведите мне любого бойца, который умеет правильно вести свои дела", - написал Джошуа в Твиттере.

Ожидается, что бой Джошуа с Усиком пройдет 21 или 21 августа.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Бокс
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