Фьюри предложил Джошуа бой на голых кулаках

Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в августе должны были провести бой за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, однако в сделку вмешался Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО), который через суд добился от Фьюри третьего боя.

"Давай подеремся на этих выходных на голых кулаках, пока один не сдастся. И пусть каждый поставит по 20 миллионов", - написал Фьюри в Твиттере.

@anthonyjoshua your more full of shit that Eddie, Spouting absolute shite! your full team knew there was an Arbitration going on, it was out of my hands! but i tell you what if i’m a fraud let’s fight this weekend bare knuckles till 1 man quits? let’s put up 20 mill each!!! ???????????????? https://t.co/NbCvwn6YfN