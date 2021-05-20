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Красюк: Джошуа не будет избегать Усика

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Красюк: Джошуа не будет избегать Усика

Новина українською

Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в случае срыва боя с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) может провести поединок с обязательным претендентом WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Промоутер украинца Александр Красюк считает, что Джошуа и Усик окажутся в одном ринге.

"Всегда есть шанс, что Джошуа решит сделать титул WBO вакантным. Но представьте, как плохо он будет выглядеть с точки зрения воина и бойцовского эго, если освободит пояс без боя с Усиком. Это будет означать, что он не хочет ставить под угрозу поединок за звание абсолютного чемпиона, что Усик представляет для него опасность, и он не желает идти на риск, из-за чего отказывается от титула. Это не выглядит хорошо с точки зрения СМИ.

Джошуа - воин, сильный парень. Он победил Владимира Кличко. Я не думаю, что он боится Усика. И я не считаю, что он освободит титул, чтобы избежать боя с Александром Усиком", - сказал Красюк.

Бой Энтони Джошуа – Александр Усик может пройти во второй половине августа.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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Источник:
Fightnews.info

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