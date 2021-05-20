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В WBC поддержат третий бой Уайлдера и Фьюри
Все к этому идет
Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) через суд вынудил Тайсона Фьюри (30-0-1, 22 КО) провести с ним третий бой. Боксеры должны встретиться на ринге до 15 сентября текущего года.
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в комментарии для Daily Mail положительно отреагировал на новую главу в противостоянии Уайлдера и Фьюри.
"Да, WBC по запросу санкционирует третий бой. Мы поддерживаем проведение поединка Тайсона с Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона, но бой нашего действующего чемпиона с экс-чемпионом – тоже выдающееся событие", - сказал Сулейман.
Первый бой между Уайлдером и Фьюри прошел в декабре 2018 года и завершился спорной ничьей. В реванше в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал новым чемпионом WBC.
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