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В WBC поддержат третий бой Уайлдера и Фьюри

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В WBC поддержат третий бой Уайлдера и Фьюри

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Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) через суд вынудил Тайсона Фьюри (30-0-1, 22 КО) провести с ним третий бой. Боксеры должны встретиться на ринге до 15 сентября текущего года.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в комментарии для Daily Mail положительно отреагировал на новую главу в противостоянии Уайлдера и Фьюри.

"Да, WBC по запросу санкционирует третий бой. Мы поддерживаем проведение поединка Тайсона с Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона, но бой нашего действующего чемпиона с экс-чемпионом – тоже выдающееся событие", - сказал Сулейман.

Первый бой между Уайлдером и Фьюри прошел в декабре 2018 года и завершился спорной ничьей. В реванше в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал новым чемпионом WBC.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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