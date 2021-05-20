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Джошуа: Хочу открыть сбор средств на компенсацию Уайлдеру за отказ от боя с Фьюри

Бокс
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Бой запланирован на август

Джошуа: Хочу открыть сбор средств на компенсацию Уайлдеру за отказ от боя с Фьюри

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Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа пошутил, что хочет открыть сбор средств на компенсацию Деонтею Уайлдеру за отказ от боя с Тайсоном Фьюри. Ранее сообщалось, что эта сумма может достигать $ 20 млн.

"Я раздумываю над тем, чтобы открыть страницу на GoFundMe для сбора денег на выплату компенсации Уайлдеру. Так что мне по силам выкурить этого толстого бедного паренька из Манчестера. Этим тяжеловесам нужен подкаст, или что-то подобное, потому что они больше говорят, чем сражаются", — приводит слова Джошуа talkSPORT.

Поединок Фьюри и Джошуа должен пройти 14 августа 2021 года. Бой должен состояться в Саудовской Аравии.

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В статье: Энтони Джошуа
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