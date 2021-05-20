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Митрофанов и Чеботар проведут бой в июле
Об этом рассказал Александр Красюк
Украинская промоутерская компания K2 Promotions проведет следующий вечер бокса в июле. Об этом в Instagram boxingukraineboxing рассказал Александр Красюк. Также он добавил, что шоу состоится в Киеве и будет совместным с Top Boxing Promotion.
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К этому событию готовятся такие боксеры промоушена, как Дмитрий Митрофанов (10-0-1, 5 КО) и Василий Чеботар (8-0, 3 КО).
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Источник:XSport.ua
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