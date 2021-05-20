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Митрофанов и Чеботар проведут бой в июле

Бокс
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Об этом рассказал Александр Красюк

Митрофанов и Чеботар проведут бой в июле

Новина українською

Украинская промоутерская компания K2 Promotions проведет следующий вечер бокса в июле. Об этом в Instagram boxingukraineboxing рассказал Александр Красюк. Также он добавил, что шоу состоится в Киеве и будет совместным с Top Boxing Promotion.

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К этому событию готовятся такие боксеры промоушена, как Дмитрий Митрофанов (10-0-1, 5 КО) и Василий Чеботар (8-0, 3 КО).

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В статье: Александр Красюк k2 promotions
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Источник:
XSport.ua

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