Митрофанов и Чеботар проведут бой в июле

Украинская промоутерская компания K2 Promotions проведет следующий вечер бокса в июле. Об этом в Instagram boxingukraineboxing рассказал Александр Красюк. Также он добавил, что шоу состоится в Киеве и будет совместным с Top Boxing Promotion.

К этому событию готовятся такие боксеры промоушена, как Дмитрий Митрофанов (10-0-1, 5 КО) и Василий Чеботар (8-0, 3 КО).