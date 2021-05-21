Переполох в хэвивейте: Уайлдер сорвал бой Джошуа – Фьюри и дал "зеленый свет" Усику

По материалам Daily Mail

Еще в начале недели весь мир бокса был твердо убежден, что в августе в супертяжелом дивизионе впервые за долгие годы появится абсолютный чемпион.

Тайсон Фьюри в Твиттере официально объявил о завершении переговоров по мегафайту с Энтони Джошуа, как вдруг на авансцену вернулся экс-чемпион WBC Деонтей Уайлдер, появление которого мгновенно расстроило все многомиллионные планы Эдди Хирна и Боба Арума.

Команда Фьюри знала, что американский судья рассматривает иск Уайлдера по сорванному третьему бою, но они не стали дожидаться окончательного вердикта и вступили в переговоры с Джошуа. У Фьюри были уверены, что с Уайлдером окончательно покончено. Они ошибались.

Теперь перед Фьюри встал непростой выбор – либо Тайсон заплатит Уайлдеру 20 миллионов долларов за отсрочку боя, либо в третий раз выйдет на ринг против «Бронзового бомбардировщика», рискуя 100-миллионным гонораром за бой с Джошуа.

Пора разобраться в запутанном положении дел на верхушке супертяжелого веса.

Почему Фьюри в третий раз обязали драться с Уайлдером?

Все очень просто. Уайлдер выиграл судебный процесс и доказал, что Фьюри нелегитимно избежал третьего боя, так и не предоставив американцу реванш после победы нокаутом в феврале 2020 года. «Бронзовый бомбардировщик» активировал пункт в контракте сразу после первого поражения в карьере, но затем мир накрыла пандемия коронавируса, а вместе с пандемией накрылись и все планы промоутеров.

Когда представители двух боксеров в очередной раз не смогли найти общий знаменатель в переговорах, британцы в конце 2020 года решили, что право Уайлдера на реванш истекло.

У Фьюри посчитали, что американец слишком долго восстанавливался после травмы бицепса, полученной во втором бою с Тайсоном, и упустил свой шанс. «Цыганский король» самолично закрыл историю с Уайлдером и переключился на Джошуа.

Вот только Уайлдер сдаваться без боя не собирался. Еще в ноябре прошлого года экс-чемпион WBC пошел в суд, который после многомесячного рассмотрения дела встал на его сторону. Судья Дэниел Вайнштейн на этой неделе постановил, что Фьюри до 15 сентября обязан предоставить Уайлдеру его законное право на реванш.

Может ли Уайлдер отойти в сторону?

Да.

Британские СМИ отмечают, что в настоящее время с Уайлдером ведутся переговоры. Речь идет о восьмизначной сумме отступных за согласие подождать до конца года, пока Фьюри проведет бой с Джошуа за статус абсолютного чемпиона мира. По информации Sportsmail, компромисс с Уайлдером может быть достигнут.

Отступные американца могут превысить 14 миллионов фунтов, учитывая сильную позицию при переговорах, которую сейчас занимает Уайлдер. Таким образом, просто за подпись Деонтей может получить практически такую же сумму, которую он заработал в феврале 2020 года во втором бою с Фьюри.

В то же время новый тренер Уайлдера Малик Скотт подавил любые надежды на достижение соглашения, заявив, что экс-чемпион WBC одержим жаждой мести.

«Уайлдер не заинтересован в деньгах. Ему нужна кровь, а не мелкие деньги. Мы хотим возмездия», - сказал Скотт.

На данном этапе только Деонтей Уайлдер знает, готов ли он продать промоутерам свое первоочередное право на бой с Тайсоном Фьюри.

Прав ли Фьюри, отказываясь платить Уайлдеру?

Точку зрения британца понять не сложно.

Самая большая сумма компенсации, когда-либо выплачиваемая боксеру за согласие уйти в сторону, составляет 3 миллиона фунтов, которые Майк Тайсон перевел на счета Леннокса Льюиса, чтобы вместо обязательной защиты титула WBC против британца провести бой с чемпионом WBA Брюсом Селдоном.

В последние годы было несколько подобных историй, но ни у кого не было такого аппетита, как у Уайлдера. Так, в 2019-м Сауль Альварес предложил Энтони Ярду 1 миллион фунтов стерлингов за отказ от боя с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым. В итоге Ярд и денег не получил, и проиграл Ковалеву. А вот Геннадий Головкин в 2015 году был более сговорчивым – казах принял 800 тысяч долларов и позволил Мигелю Котто выйти на бой с Канело.

Мы говорим о статусных боях и звездах первой величины, но все же предполагаемые требования Деонтея Уайлдера в 14 миллионов фунтов полностью бы затмили все вышеперечисленные цифры, поэтому Тайсону Фьюри проще в третий раз подраться с американцем, чем отдавать ему немалый кусок своего пирога.

С кем будет сражаться Джошуа, если Фьюри будет недоступен?

У Энтони Джошуа всего один доступный вариант, зато какой – бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и олимпийский чемпион 2012 года украинец Александр Усик.

Переговоры по бою Джошуа – Усик вряд ли будут сложными, ведь дела двух боксеров ведет Эдди Хирн. Диалог между сторонами возобновился лишь несколько дней назад, но мы уже знаем и ориентировочную дату боя – 21 или 28 августа.

Усик в статусе обязательного претендента WBO изначально угрожал сорвать сделку по бою между Джошуа и Фьюри, но все шло к тому, что украинцу пришлось бы довольствоваться поединком с Джо Джойсом за временный пояс по версии Всемирной боксерской организации с перспективой перевода в полноценные чемпионы сразу после того, как Джошуа или Фьюри откажется от титула в пользу реванша.

Так вышло, что именно из-за задержки в переговорах по бою Джошуа и Фьюри у Усика были связаны руки. Вполне возможно, что украинец давно ударил бы по рукам с Джо Джойсом, но неопределенность в организации боя между двумя британскими чемпионам не позволяла ему поставить подпись под контрактом.

Энтони Джошуа может стать лишь третьим соперником Александра Усика в хэвивейте, хотя с момента его дебюта в дивизионе прошло более 2,5 лет. Ранее украинец техническим нокаутом остановил Чазза Уизерспуна и решением судей прошел Дерека Чисору.

Способны ли Уайлдер и Усик отправить в историю бой Джошуа и Фьюри?

Безусловно, эти парни могут серьезно обесценить потенциальный мегафайт между Джошуа и Фьюри.

Сложно рассказать об Александре Усике что-то новое. Мы и так все прекрасно знаем, что из себя представляет уроженец украинского Крыма. Он чрезвычайно одаренный и опытный левша с прекрасной любительской родословной. И, да, у него есть все необходимое, чтобы победить Джошуа. Конечно, остаются вопросы касательно отсутствия у Усика динамита в кулаках, но украинец прекрасно осознает, что ждет его в боях с гигантами калибра Джошуа или Фьюри, поэтому активно набирает вес и пытается при этом не растерять свою сумасшедшую работу ног.

Поражение от Усика станет полным фиаско и для Джошуа, и для всей Великобритании, которая все еще надеется увидеть столкновение двух местных чемпионов.

То же самое касается и Фьюри, если Тайсону все же придется в третий раз сойтись с Уайлдером. Он уже был в считанных мгновениях от поражения в первом бою с боксером из Алабамы, и хотя в реванше Фьюри доминировал над американцем, Уайлдер все еще представляет опасность для любого человека, с которым он делит ринг.

Мы не видели Уайлдера полтора года, но вряд ли за этот период его правая рука перестала быть самым смертоносным оружием в супертяжелом весе. К тому же, теперь Деонтей мотивирован как никогда, ведь ранее ему не приходилось возвращаться после поражения.

А если бой Джошуа и Фьюри будет не за все титулы в хэвивейте?

Если Тайсон Фьюри сможет договориться с Деонтеем Уайлдером, то он будет сражаться с Энтони Джошуа за четыре главных пояса в супертяжелом весе.

Если же нет, то Фьюри придется отстаивать свой титул WBC в бою с голодным и злым американцем и параллельно молиться, чтобы Джошуа не оступился на Александре Усике и не потерял свои титулы WBO, WBA и IBF.

Если кто-то из британцев проиграет, бой умрет. При нынешней ситуации есть только два варианта – или Фьюри и Джошуа определят единственного чемпиона мира в хэвивейте, или никогда не встретятся на ринге.

В том случае, если Фьюри и Джошуа успешно преодолеют свои ближайшие преграды, то смогут обойти все обязательства перед мировыми боксерскими организациями. И тогда британцам уже ничего не помешает определить первого абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса.

Что говорят промоутеры?

Эдди Хирн незамедлительно дал понять, что запутанная ситуация с боем за статус единого чемпиона мира возникла исключительно по вине Фьюри и его команды. Он отметил, что промоутеры Фьюри еще на начальном этапе переговоров давали ему гарантию, что судебное дело Уайлдера не станет проблемой.

Теперь, когда проблема стала довольно большой, промоутеры Фьюри отчаянно пытаются решить ее как можно быстрее, и Хирн установил для них дедлайн до конца этой недели. Если они не смогут договориться с Уайлдером о том, чтобы он временно отошел в сторону, Джошуа перейдет к плану «Б» (Усик).

Представитель Фьюри Фрэнк Уоррен подтвердил, что игнорировать проблему Уайлдера не получится.

«Судья вынес решение в пользу Деонтея Уайлдера, и это означает, что он постановил провести бой-реванш. Очевидно, мы должны попытаться договориться с Уайлдером. Если мы не сможем, то Тайсон должен будет решить, хочет он драться с ним или нет».

Тем временем промоутер Усика Александр Красюк заявил, что в WBO в ближайшие часы официально санкционируют бой Александра с Джошуа. Кажется, этот запутанный пазл скоро будет собран воедино…