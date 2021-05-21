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Арум подтвердил, что Фьюри проведет третий бой с Уайлдером
Никаких договоренностей между боксерами не будет
fightsports.tv
Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в августе должны были провести бой за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, однако в сделку вмешался Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО), который через суд добился от Фьюри третьего боя.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что Фьюри не будет пытаться договориться о сделке с Уайлдером, поскольку американец за отсрочку боя запросил 20 миллионов долларов.
"Мы уже ведем переговоры с боссами Allegiant Stadium, T-Mobile и MGM. До конца недели определимся с ареной. Но это точно будет Вегас.
Уайлдер требовал 20 миллионов? Я об этом ничего не знаю. Но если он реально называл именно эту сумму, то явно понимал, что ему откажут.
Он ведь гордый парень. Его интересует бой за титул, он хочет поквитаться с Фьюри за то поражение. Мы не вели никаких переговоров об отступных Уайлдеру", - сказал Арум.
По предварительной информации, третий бой между Уайлдером и Фьюри может пройти 24 июля.
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