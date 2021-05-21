Хантер: Усик победит Джошуа решением судей

Бывший соперник Александра Усика (18-0, 13 КО) Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) сделал прогноз на потенциальный бой украинца с чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Усик – защитный боец. Он чистый боксер. В боксе существует правило или закон, согласно которому ты должен биться с боксерами и боксировать с бойцами.

Мне кажется, что Усик победит Джошуа по очкам. Не могу представить, что Энтони потрясет его. Я допускаю, что Джошуа попадет по Усику приличными ударами, но не вижу, что он поймает его достаточно акцентированно, чтобы потрясти. Я думаю, Усик победит судейским решением. Впрочем, я ставлю на то, что поединок не состоится.

На мой взгляд, Джо Джойс создаст Усику больше проблем, чем Энтони Джошуа", - сказал Хантер.

Ожидается, что бой Усика и Джошуа состоится 21 или 28 августа.