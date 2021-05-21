Уайлдер готовится к третьему бою с Фьюри в стиле Рокки. ВИДЕО

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) на этой неделе через суд вынудил Тайсона Фьюри (30-0-1, 22 КО) провести с ним третий бой. Боксеры должны встретиться на ринге до 15 сентября текущего года.

На своей странице в Instagram Уайлдер опубликовал фрагмент силовой тренировки с бетонной опорой. Когда-то в подобном стиле к своим схваткам готовился и самый известный киношный боксер Рокки Бальбоа и исполнении Сильвестра Сталлоне.

Первый бой между Уайлдером и Фьюри прошел в декабре 2018 года и завершился спорной ничьей. В реванше в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал новым чемпионом WBC.

Третий бой между Уайлдером и Фьюри может пройти 24 июля в Лас-Вегасе.