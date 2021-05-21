Фьюри рассказал, почему отказался платить Уайлдеру

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, почему не стал выплачивать отступные бывшему обладателю пояса Деонтею Уайлдеру, чтобы тот не препятствовал организации объединительного поединка британца с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Ранее сообщалось, что Фьюри и Уайлдер договорились о третьем поединке, вследствие чего бой Тайсона с Джошуа оказался под угрозой срыва.

"Я бы не дал Уайлдеру и 20 тыс. фунтов.

Я не заинтересован в том, чтобы давать кому-либо деньги. Надо заработать деньги — так, как сделал это я, сражаясь с самыми сильными. Никаких отступных.

Я бы не дал ему миллиона, чтобы он подвинулся. Я бы не дал ему и ста штук. Скорее, он получит от меня кулаками по лицу", — приводит слова Фьюри Metro.