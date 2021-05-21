Уайлдер подписал контракт на бой с Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) подписал соглашение на третий поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Об этом пишет журналист Кевин Иоле.

Тайсон Фьюри летит в Лас-Вегас, чтобы подписать контракт на бой.

Скорее всего, бой пройдет 24 июля в Лас-Вегасе.

Первый поединок между ними состоялся в 2018 году и завершился ничьей, второй – в 2020-м, победу одержал Фьюри.