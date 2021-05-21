  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри: Уайлдер - изобретатель оправданий
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри: Уайлдер - изобретатель оправданий

Бокс
(1 голосов)

Тайсон раскритиковал американского боксера

Фьюри: Уайлдер - изобретатель оправданий

Новина українською

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри жёстко раскритиковал бывшего обладателя соответствующего пояса Деонтея Уайлдера. Ранее сообщалось, что Фьюри и Уайлдер договорились о третьем бое.

"Деонтей Уайлдер — придурок, изобретатель оправданий. Кто бы ни был моим следующим соперником, мне всё равно, кого разносить на куски.

Я не выступал три года, принимал наркотики, алкоголь, весил 400 фунтов. Но я вернулся и разбил Уайлдера, я преподал ему урок бокса. Посмотрите, что случилось с ним во втором поединке", — приводит слова Фьюри Metro.

В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...