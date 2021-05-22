Официально: Пакьяо - Спенс 21 августа в Лас-Вегасе

Легенда бокса Мэнни Пакьяо (62-7-2; 39 КО) объявил о поединке против непобедимого чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0, 21 КО). Об этом сам филиппинец сообщил на своей официальной странице в Instagram.

Бой состоится 21 августа в Лас-Вегасе (США).

Свой последний поединок Мэнни провел в июле 2019 года, одержав уверенную победу над тогдашним чемпионом WBA Китом Турманом.

Спенс в своем предыдущем поединке в декабре 2020 года единогласным решением судей победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Дэнни Гарсию.