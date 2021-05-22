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Редкач проиграл апелляцию по поединку против Прогрейса

Бокс
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Редкач проиграл апелляцию по поединку против Прогрейса

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) после поражения от американца Реджиса Прогрейса (26-1, 22 КО) подал апелляционную жалобу в Комиссию штата Джорджия.

Главное требование апелляции - отмена поражения ТКО и присуждения Режкачу победы путем дисквалификации соперника.

Комиссия отклонила апелляцию украинца и оставила в силе решение о победе Прогрейса техническим нокаутом.

Напомним, что в бою 18 апреля Редкач в шестом раунде упал на настил ринга, показывая, что получил удар ниже пояса. Его раскритиковали, подозревая в том, что удар не мог нанести такой вред.

Напомним, что ранее появилась информация по поводу места боя Усик - Джошуа.

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В статье: Риджис Прогрейс Иван Редкач
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