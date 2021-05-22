Редкач проиграл апелляцию по поединку против Прогрейса

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) после поражения от американца Реджиса Прогрейса (26-1, 22 КО) подал апелляционную жалобу в Комиссию штата Джорджия.

Главное требование апелляции - отмена поражения ТКО и присуждения Режкачу победы путем дисквалификации соперника.

Комиссия отклонила апелляцию украинца и оставила в силе решение о победе Прогрейса техническим нокаутом.

Напомним, что в бою 18 апреля Редкач в шестом раунде упал на настил ринга, показывая, что получил удар ниже пояса. Его раскритиковали, подозревая в том, что удар не мог нанести такой вред.