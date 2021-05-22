Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пакьяо: Я бью сильнее и быстрее Спенса
комментарий легенды
Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (62-7-2; 39 КО) после
"Мне нравится бросать вызов лучшим боксерам. Прошло уже два года с моего последнего поединка.
Меня это не беспокоит, потому что длительный перерыв пойдет на пользу: я боксирую уже в течение 25 лет. Это необходимый отдых, который нужен моему организму.
Не было конкретики, кто станет источником финансирования боя со Спенсом. Они пытаются устроить мне бой на большом и новом стадионе. Сильнее ли я Спенса? Да. Я бью сильнее и быстрее его" - сказал Мне.
Напомним, что бой Пакьяо - Спенс состоится 21 августа в Лас-Вегасе (США).
Популярное сейчас
- СМИ: Ребров может возглавить свой бывший клуб
- Директор Динамо Брест: Мы ничего не должны Хачериди
- Рыбка возвращается в Украину. Ворскла хочет удержать лидеров. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Джошуа vs Усик: названы ориентировочные даты боя
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО