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Пакьяо: Я бью сильнее и быстрее Спенса

Бокс
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Пакьяо: Я бью сильнее и быстрее Спенса

UA-Футбол
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Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (62-7-2; 39 КО) после официального подтверждения своего поединка против американца Эррола Спенса (27-0, 21 КО) рассказал, что думает о своем будущем сопернике. Его слова цитирует The Athletic:

"Мне нравится бросать вызов лучшим боксерам. Прошло уже два года с моего последнего поединка.

Меня это не беспокоит, потому что длительный перерыв пойдет на пользу: я боксирую уже в течение 25 лет. Это необходимый отдых, который нужен моему организму.

Не было конкретики, кто станет источником финансирования боя со Спенсом. Они пытаются устроить мне бой на большом и новом стадионе. Сильнее ли я Спенса? Да. Я бью сильнее и быстрее его" - сказал Мне.

Напомним, что бой Пакьяо - Спенс состоится 21 августа в Лас-Вегасе (США).

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В статье: Мэнни Пакьяо
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