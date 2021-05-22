Официально: WBO санкционировали поединок Усик - Джошуа

Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала поединок Усик - Джошуа. Об этом сообщил промоутер украинца Александр Красюк на своей официальной странице в Instagram. Промоутерам предоставили 10 дней на переговоры по организации боя.

"Сообщение

Чемпиону WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа

Джентльмены:

Пожалуйста, обратите внимание, что в среду, 19 мая 2021, этот Комитет опубликовал сообщение к Эдди Хирну, который действует от имени чемпиона WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа с просьбой направить его позицию в течение 48 часов с момента постановления вопроса о том, почему комитет не должен заниматься началом переговоров между обязательным претендентом Александром Усиком и Энтони Джошуа в связи с последними событиями, связанными с решением арбитра в деле Тайсона Фьюри о проведении реванша Fury / Wilder, которое было вынесено в понедельник, 17 майя 2021 года.

Согласно нашему распоряжению в пятницу, 21 мая 2021 г-н Эдди Хирн подал письмо с просьбой о продлении до понедельника, 24 мая 2021, в 9 часов , чтобы обсудить тему и другие связанные дела с Энтони Джошуа. Тогда как юрисконсульт команды Усика, господин Патрик Инглиш, прислал письмо по электронной почте, возражая против запроса мистера Хирна и аргументируя, что вышеупомянутое является не обоснованным и Усик вправе обеспечить свои права как обязательного претендента на титул, соответственно, приступить к его выполнению или отменить звания.

Поэтому, обменявшись многочисленными внутренними связями с командой Джошуа, предоставив команде Джошуа несколько удлинений, просмотрев все соответствующие коммуникации между командой Джошуа / Усика, изучив аргументы и позиции сторон по предмету, и считая, что прошло достаточно времени по этому вопросу, согласно нашим правилам и положениям WBO о проведении боев за звание чемпиона мира и их применения в этих вопросах, Комитет решил следующим образом:

"Запрос на продолжение ЗАПРЕЩАЕТСЯ." С учетом вышеизложенного, сторонам предоставляется 10 дней с момента выдачи этого сообщения на переговоры и достижение согласия на обязательный чемпионский бой за титул WBO в тяжелом весе Джошуа / Усик, или церемония торгов будет немедленно объявлена ​​в соответствии с Правилами и положениями WBO по поединках за титул чемпиона мира."

Официальное сообщение от WBO:

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