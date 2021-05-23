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Джош Тейлор побил Хосе Рамиреса и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО

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Шотландец собрал у себя все пояса

Джош Тейлор побил Хосе Рамиреса и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь на воскресенье, 23 мая, в Лас-Вегасе состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе, в котором сошлись шотландец Джош Тейлор (WBA Super, IBF, The Ring) и американец Хосе Рамирес (WBO, WBC).

Тейлор в пятом раунде пропустил сильный удар, из-за которого у него около глаза возникла гематома. Однако в шестом и седьмом Джош отправлял соперника в нокдаун. В общем шотландец владел преимуществом, а когда под конец боя Рамирес попытался вырвать победу, Тейлор спокойно защищался и активно отвечал.

Бой продолжался все 12 раундов. В итоге судьи единогласно отдали победу Джошу Тейлору, который таким образом получил свою 18 победу подряд (ни одного поражения, 13 нокаутов). Хосе Рамирес потерпел свое первое поражение при 26 победах (17 KOs).

Напомним, что в 2018 году Джош Тейлор, защищая титул чемпионат мира по версии WBC Silver, победил по очкам украинского боксера Виктора Постола. Рамирес также побеждал Постола, но в августе 2020-го, тоже по очкам.

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В статье: Джош Тейлор Хосе Рамирес
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