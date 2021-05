Официально: Фьюри - Уайлдер 24 июля в Лас-Вегасе

Британский супертяжеловес, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) подписал контракт на третий бой против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО). Об этом сообщает промоутерская компания ТОР Rank.

Поединок состоится 24 июля в Лас-Вегасе (США).

Отметим, что первый бой между спортсменами состоялся еще в 2018 году. Тогда судьи не определили победителя и присудили ничейный результат. Второй поединок прошел в феврале 2020 года. Нокаутом в 7 раунде уверенную победу одержал "Цыганский король". Вокруг реванша шло много споров, но решающим стало решение суда в пользу американца по обеспечению ему права на третий бой.

