Тайсон Фьюри о Уайлдере: Этот парень - мазохист

Британский супертяжеловес, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) прокомментировал решение американца Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО) о проведении третьего очного поединка. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Этот парень - мазохист. Он идиот. Уайлдер был совершенно разбит и разорван на куски в нашем последнем бою, и он хочет, чтобы это снова повторилось.

Уайлдер рассказывает людям, что я пробил ему череп, нанес травму плеча и бицепса, но он все равно хочет выйти со мной в ринг. Тут одно из двух: либо он абсолютно сумасшедший, или ему нравится терпеть наказания.

Я должен побить Деонтея Уайлдера немного лучше, чем в прошлый раз, поскольку тогда ему мало досталось. На этот раз я размажу его в два или три раза сильнее" - сказал он.