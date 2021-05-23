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Тайсон Фьюри о Уайлдере: Этот парень - мазохист
Трудно не согласиться
Британский супертяжеловес, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) прокомментировал решение американца Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО) о
"Этот парень - мазохист. Он идиот. Уайлдер был совершенно разбит и разорван на куски в нашем последнем бою, и он хочет, чтобы это снова повторилось.
Уайлдер рассказывает людям, что я пробил ему череп, нанес травму плеча и бицепса, но он все равно хочет выйти со мной в ринг. Тут одно из двух: либо он абсолютно сумасшедший, или ему нравится терпеть наказания.
Я должен побить Деонтея Уайлдера немного лучше, чем в прошлый раз, поскольку тогда ему мало досталось. На этот раз я размажу его в два или три раза сильнее" - сказал он.
Напомним, что ранее WBO
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