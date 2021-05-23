Ломаченко посетил поединок Тейлор - Рамирес. Фото

Украинский легковес Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) посетил титульный поединок между шотландцем Джошом Тейлором и американцем Хосе Рамиресом. Отметим, что именно сейчас наш спортсмен готовится к своему бою против японца Масайоши Накатани, который состоится 26 июня в Лас-Вегасе (США).

Напомним, что ранее WBO санкционировали поединок Усик - Джошуа.