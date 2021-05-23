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Ломаченко посетил поединок Тейлор - Рамирес. Фото
Украинец готовится к бою
Украинский легковес Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) посетил
Напомним, что ранее WBO
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