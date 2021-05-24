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Экс-тренер Кличко заявил, что Ломаченко стал олимпийским чемпионом за взятку
Скандальное заявление
Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев рассказал о коррупционных схемах в боксерских соревнованиях на Олимпийских играх.
"На Олимпиаде все решается, там уже все распределено. AIBA знает всех лидеров, там уже распределено, что сколько стоит.
Для Васи Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч. Просто Вася этого не знает, и тренеры не знают.
На Олимпиаду везутся деньги. Насчет Лондона я не знаю. Я знаю насчет Пекина, что за Васю 100% завозили. Просто он этого не знает, никто не знает. Есть определенный круг", - сказал Городничев.
Ломаченко впервые стал олимпийским чемпионом в 2008 году, а спустя четыре года в Лондоне повторил свое достижение.
С 2013 года Василий выступает среди профессионалов. С тех пор он становился чемпионом мира в трех весовых категориях.
Следующий бой Василия Ломаченко состоится 26 июня в Лас-Вегасе против Масайоши Накатани.
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