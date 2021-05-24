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Ломаченко: Бой с Лопесом – ничья

Бокс
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Украинец так и не признал поражение

Ломаченко: Бой с Лопесом – ничья

Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре прошлого года в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

"Я множество раз пересматривал бой с Лопесом, и мое мнение – это была ничья", - отметил двукратный олимпийский чемпион.

Закрыть поражение от Лопеса Ломаченко попробует 26 июня в Лас-Вегасе в бою с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО), который в 2019 году также проиграл Лопесу решением судей.

"Для меня это лучший выбор. Я хочу сравнить себя с этим парнем. Он близко уступил Лопесу в их поединке. Он отличный оппонент для меня", - подытожил Василий.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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