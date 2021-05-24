Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко: Бой с Лопесом – ничья
Украинец так и не признал поражение
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре прошлого года в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.
"Я множество раз пересматривал бой с Лопесом, и мое мнение – это была ничья", - отметил двукратный олимпийский чемпион.
Закрыть поражение от Лопеса Ломаченко попробует 26 июня в Лас-Вегасе в бою с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО), который в 2019 году также проиграл Лопесу решением судей.
"Для меня это лучший выбор. Я хочу сравнить себя с этим парнем. Он близко уступил Лопесу в их поединке. Он отличный оппонент для меня", - подытожил Василий.
Популярное сейчас
- Довбык на голову сильнее Беседина - эксперт
- Де Дзерби: Я в Шахтере? Мы должны встретиться, чтобы окончательно все уладить
- Шевченко: Я доволен игрой и действиями молодых футболистов, они воспринимают наши требования
- Переполох в хэвивейте: Уайлдер сорвал бой Джошуа – Фьюри и дал "зеленый свет" Усику
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО