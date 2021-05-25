Усик – не единственный претендент на бой с Джошуа

Александр Усик (18-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO стал главным кандидатом на бой с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) после того, как у британца сорвался объединительный поединок с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО).

Теперь же промоутер Джошуа Эдди Хирн сообщил, что рассматривает помимо Усика и другие варианты. Так, Джошуа в августе может провести реванш с Диллианом Уайтом или в третий раз встретиться с Энди Руисом, который в июне 2019 года нанес ему единственное поражение в карьере.

В комментарии для iFL TV Хирн отметил, что следующий бой Джошуа может пройти на Уэмбли или же на новом стадионе Тоттенхэма.