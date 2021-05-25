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65 лет назад Али нокаутировал Листона и подарил легендарное фото

Бокс
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Снимок, ставший символом бокса

65 лет назад Али нокаутировал Листона и подарил легендарное фото

фото - biography.com

Новина українською

Ровно 65 лет назад, 25 мая 1965 года, Мухаммед Али менее чем за две минуты нокаутом остановил Сонни Листона в бою за титулы WBC и WBA в супертяжелом весе.

Когда Али сбил Листона с ног, то вместо традиционного перехода в нейтральный угол склонился над соперником и начал оскорблять его.

Удар Али был такой силы, что Листон на протяжении 17 секунд не мог подняться на ноги. Бой продолжился, но после подсказки рефери зафиксировал победу Али нокаутом.

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В статье: Мухаммед Али Сонни Листон
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