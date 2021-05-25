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Хирн: Команда Фьюри не пыталась спасти бой с Джошуа

Бокс
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Промоутер разочарован

Хирн: Команда Фьюри не пыталась спасти бой с Джошуа

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Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) планировали летом провести бой за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но поединок сорвался после решения суда, согласно которому Фьюри должен до 15 сентября дать реванш экс-чемпиону WBC Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 КО).

"Команда Фьюри даже не попыталась спасти бой с Энтони Джошуа. Ни одной попытки. Не верю, что там были хотя бы какие-то разговоры. Не верю, что было сделано предложение. Ничему и ни во что не верю.

Будь я на месте Арума, я бы сделал абсолютно все, что в моих силах, чтобы спасти бой. А они даже не попытались. В том числе сам Фьюри, потому что он бездействовал. Но я ничего не могу поделать, потому что еще до всего этого говорил, что я могу контролировать все, кроме их команды", - заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Вместо боя с Тайсоном Фьюри Энтони Джошуа, вероятней всего, проведет поединок с обязательным претендентом WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО).

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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Источник:
Vringe.com

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