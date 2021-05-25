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Ломаченко: Бой с Накатани - это наилучший выбор для меня
Украинец также упомянул и о поражении Теофимо Лопесу
Бывший чемпион мира по боксу в лёгком весе украинец Василий Ломаченко прокомментировал поражение от Теофимо Лопеса в поединке, который состоялся в октябре 2020 года.
"По моему мнению, после того как я много раз пересмотрел бой, — это была ничья", — приводит слова Ломаченко BoxingScene.
Также Ломаченко рассказал об ожиданиях от боя с Масаёси Накатани, запланированного на 26 июня.
"Это наилучший выбор для меня. Хочу сравнить себя с этим парнем. Он хорошо бился с Лопесом и станет отличным соперником для меня", — добавил он.
В июле 2019 года Лопес победил Накатани единогласным решением судей.
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