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Ломаченко: Бой с Накатани - это наилучший выбор для меня

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Украинец также упомянул и о поражении Теофимо Лопесу

Ломаченко: Бой с Накатани - это наилучший выбор для меня

Новина українською

Бывший чемпион мира по боксу в лёгком весе украинец Василий Ломаченко прокомментировал поражение от Теофимо Лопеса в поединке, который состоялся в октябре 2020 года.

"По моему мнению, после того как я много раз пересмотрел бой, — это была ничья", — приводит слова Ломаченко BoxingScene.

Также Ломаченко рассказал об ожиданиях от боя с Масаёси Накатани, запланированного на 26 июня.

"Это наилучший выбор для меня. Хочу сравнить себя с этим парнем. Он хорошо бился с Лопесом и станет отличным соперником для меня", — добавил он.

В июле 2019 года Лопес победил Накатани единогласным решением судей.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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