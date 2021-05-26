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Промоутер Фьюри: Усик подал бы на нас в суд
Оправдания Фрэнка Уоррена
фото - boxingscene.com
Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) ориентировочно 24 июля проведет третий бой с экс-чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), который через суд сорвал объединительный поединок между Фьюри и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
"В начале года все стороны подписали контракт, о том как будут проходить переговоры. Там был пункт, который ясно давал понять, что в отношении Тайсона имеет место быть арбитражная ситуация, поэтому все знали об этом.
Те люди, которые работают с Уайлдером, не были заинтересованы в деньгах, и сказали, что хотят боя. Они не хотели делать одолжение Эдди Хирну после его пренебрежительных комментариев.
Даже если бы мы выиграли суд с Уайлдером, Усик все равно подал бы свой иск. Он написал в WBO, что они подадут в суд, если переговоры по бою между Джошуа и Фьюри продолжатся", - сказал Уоррен в интервью The Sun.
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