  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Лопес: В реванше нокаутирую Ломаченко
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лопес: В реванше нокаутирую Ломаченко

Бокс
(2 голосов)

Неужели он готов?

Лопес: В реванше нокаутирую Ломаченко

Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре прошлого года в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

Команда Ломаченко не стала включать в контракт опцию о реванш, поэтому ранее Лопес категорически исключал повторную встречу с украинцем. Теперь же Теофимо не был так категоричен, вспоминая о первом бое с Ломаченко.

"Ломаченко никогда не проигрывал так, как проиграл мне. Я вырвал у него сердце. Если у нас будет один бой, то я его нокаутирую. Благодаря этому поединку я вышел на новый уровень", - приводит слова Лопеса Fight Hub TV.

Василий Ломаченко в первом бою после поражения от Теофимо Лопеса 26 июня в Лас-Вегасе встретится с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...