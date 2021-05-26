Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лопес: В реванше нокаутирую Ломаченко
Неужели он готов?
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре прошлого года в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.
Команда Ломаченко не стала включать в контракт опцию о реванш, поэтому ранее Лопес категорически исключал повторную встречу с украинцем. Теперь же Теофимо не был так категоричен, вспоминая о первом бое с Ломаченко.
"Ломаченко никогда не проигрывал так, как проиграл мне. Я вырвал у него сердце. Если у нас будет один бой, то я его нокаутирую. Благодаря этому поединку я вышел на новый уровень", - приводит слова Лопеса Fight Hub TV.
Василий Ломаченко в первом бою после поражения от Теофимо Лопеса 26 июня в Лас-Вегасе встретится с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
Популярное сейчас
- Де Дзерби возглавил Шахтер, Яремчук может оказаться в Ницце. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Президент Колоса может попасть под санкции СНБО
- Новый тренер Шахтера, очередная неудача Вереса, работа для Гаттузо. Главные новости за 25 мая
- Экс-тренер Кличко заявил, что Ломаченко стал олимпийским чемпионом за взятку
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО