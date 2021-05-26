Лопес: В реванше нокаутирую Ломаченко

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре прошлого года в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

Команда Ломаченко не стала включать в контракт опцию о реванш, поэтому ранее Лопес категорически исключал повторную встречу с украинцем. Теперь же Теофимо не был так категоричен, вспоминая о первом бое с Ломаченко.

"Ломаченко никогда не проигрывал так, как проиграл мне. Я вырвал у него сердце. Если у нас будет один бой, то я его нокаутирую. Благодаря этому поединку я вышел на новый уровень", - приводит слова Лопеса Fight Hub TV.

Василий Ломаченко в первом бою после поражения от Теофимо Лопеса 26 июня в Лас-Вегасе встретится с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).