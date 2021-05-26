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Хирн: Джошуа счастлив провести бой с Усиком

Бокс
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Вот и славно

Хирн: Джошуа счастлив провести бой с Усиком

Новина українською

Всемирная боксерская организация (WBO) на прошлой неделе санкционировала бой между чемпионом WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Разговаривал с Джошуа на прошлой неделе. Мы обсуждали Усика с ним и его тренером. Они более чем рады поединку с Александром. Джошуа постоянно встречается с теми, с кем должен встретиться. Я знаю, что он будет более чем счастлив подраться с Усиком.

Если Усик примет бой и условия будут подходящими для всех, то этот поединок будет организовать проще всего, поскольку его назначили в WBO. Я вижу этот бой следующим, если все будет честно", - заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн для Boxing News 24.

Ожидается, что бой Джошуа – Усик пройдет в конце августа на одном из футбольных стадионов Лондона.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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