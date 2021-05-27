Неужели это правда?! Экс-чемпион мира анонсировал камбэк Владимира Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс в эфире подкаста Sky Toe2Toe заявил, что будет драться с экс-королем хэвивейта Владимиром Кличко, который в ближайшее время должен объявить о возобновлении карьеры.

"Судьба распорядилась так – сегодня я согласился сразиться с Владимиром Кличко в его первом бою после камбэка.

Ребята, вы первые, кто узнает об этом, даже моя жена еще не знает, клянусь Богом на могиле моей матери. Никто этого не знает.

Мне позвонили два часа назад и предложили подраться с Владимиром Кличко. Я согласился. Им не пришлось спрашивать меня дважды", - сказал Бриггс.

Ранее Кличко неоднократно намекал, что рассматривает возможность возвращения на ринг ради рекорда Джорджа Формана, который в 1994 году нокаутировал Майкла Мурера и в 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса.

До ухода из бокса Владимир Кличко проиграл два боя кряду – Тайсону Фьюри в 2015 году решением судей и Энтони Джошуа техническим нокаутом в 2017-м на Уэмбли.