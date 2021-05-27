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Альварес возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии ESPN
Канело теперь первый
ESPN представил обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
На первое место после недавней победы над Билли Джо Сондерсом поднялся Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО), а Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) потеснился на вторую строку.
Александр Усик (18-0, 13 КО) уступил 7-ю позицию новому абсолютному чемпиону мира в суперлегком весе Джошу Тэйлору (18-0, 13 КО).
Появление в топ-10 шотландца привело и к падению Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), которой в обновленном рейтинге опустился на 9-е место.
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