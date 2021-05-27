Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лопес: Ломаченко никогда не примет поражение от меня
В этом есть доля правды
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) отреагировал на слова Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), который в очередной раз не согласился с судейским вердиктом в бою, который состоялся осенью прошлого года в Лас-Вегасе.
"Я могу только посмеяться с этого. Как по мне, он тот, кто никогда не может по-настоящему принять поражение. Он никогда раньше не мог принять поражение, особенно поражение, которое нанес ему я, и то, как я это сделал.
Ломаченко – тот, кому надрали зад. Он просто не знает, как правильно с этим справиться.
Я больше поражен собой, у моих умений нет границ. У меня нет рамок. Я – лучший в мире. Лучше, чем Канело, Кроуфорд и все эти парни. Это требует времени", - сказал Лопес.
Теофимо Лопес в следующем бою должен подраться с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом.
Популярное сейчас
- Официально: Зинедин Зидан покинул мадридский Реал
- Срна: Будь я тренером сборной Украины, обратил бы внимание на игру Сассуоло при Де Дзерби
- "Я очень счастлив. Вильярреал заслужил победу." Эмери - о финале ЛЕ
- Официально: Фьюри - Уайлдер 24 июля в Лас-Вегасе
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО