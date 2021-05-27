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Лопес: Ломаченко никогда не примет поражение от меня

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В этом есть доля правды

Лопес: Ломаченко никогда не примет поражение от меня

Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) отреагировал на слова Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), который в очередной раз не согласился с судейским вердиктом в бою, который состоялся осенью прошлого года в Лас-Вегасе.

"Я могу только посмеяться с этого. Как по мне, он тот, кто никогда не может по-настоящему принять поражение. Он никогда раньше не мог принять поражение, особенно поражение, которое нанес ему я, и то, как я это сделал.

Ломаченко – тот, кому надрали зад. Он просто не знает, как правильно с этим справиться.

Я больше поражен собой, у моих умений нет границ. У меня нет рамок. Я – лучший в мире. Лучше, чем Канело, Кроуфорд и все эти парни. Это требует времени", - сказал Лопес.

Теофимо Лопес в следующем бою должен подраться с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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