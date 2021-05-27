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Джойс вместо Усика может провести бой с Хуком

Бокс
(2 голосов)

Так себе вариант

Джойс вместо Усика может провести бой с Хуком

Новина українською

Джо Джойс (12-0, 11 КО) летом мог встретиться с Александром Усиком (18-0, 13 КО) в бою за временный титул WBO, но все идет к тому, что Усик подерется с чемпионом WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

По информации BoxingScene, следующим оппонентом Джойса может стать экс-чемпион мира в тяжелом весе Марко Хук (42-5-1, 28 КО), который в сентябре 2017 года в рамках Суперсерии техническим нокаутом проиграл Усику.

В бою с Хуком Джойс может провести защиту титула EBU. Судьба поединка должна проясниться до 14 июня.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Альварес возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии ESPN.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс Марко Хук
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