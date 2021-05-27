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Красюк подтвердил, что бой Усик – Джошуа может пройти 28 августа
Ждем официальной информации
Как известно, Всемирная боксерская организация обязала чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в течении 10 дней договориться о бое с обязательным претендентом из Украины Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Генеральный директор К2 Promotions Александр Красюк подтвердил, что переговоры по поединку находятся в продвинутой стадии.
"С Эдди Хирном мы каждый день на связи – мы согласовываем уже детали условий. Уже получено официальное предложение, оно уже согласовано со всеми участниками процесса.
Дата боя? 28 августа – дата, которая звучала, она наиболее оптимальна для всех. Каждый из нас ориентируется именно на нее, как на дату плановую. Как будет в реальности – еще будем согласовывать, но ориентируемся на нее.
Бой на Уэмбли? Это рабочая локация и рабочая дата. На самом деле, бой может пройти в любой другой стране. После подписания контракта мы займемся согласовательными моментами", - сказал Красюк.
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