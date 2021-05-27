  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Красюк подтвердил, что бой Усик – Джошуа может пройти 28 августа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Красюк подтвердил, что бой Усик – Джошуа может пройти 28 августа

Бокс
(1 голосов)

Ждем официальной информации

Красюк подтвердил, что бой Усик – Джошуа может пройти 28 августа

Новина українською

Как известно, Всемирная боксерская организация обязала чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в течении 10 дней договориться о бое с обязательным претендентом из Украины Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Генеральный директор К2 Promotions Александр Красюк подтвердил, что переговоры по поединку находятся в продвинутой стадии.

"С Эдди Хирном мы каждый день на связи – мы согласовываем уже детали условий. Уже получено официальное предложение, оно уже согласовано со всеми участниками процесса.

Дата боя? 28 августа – дата, которая звучала, она наиболее оптимальна для всех. Каждый из нас ориентируется именно на нее, как на дату плановую. Как будет в реальности – еще будем согласовывать, но ориентируемся на нее.

Бой на Уэмбли? Это рабочая локация и рабочая дата. На самом деле, бой может пройти в любой другой стране. После подписания контракта мы займемся согласовательными моментами", - сказал Красюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Александр Красюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Xsport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...