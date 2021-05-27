Экс-чемпион мира: Усик хитрый, но Джошуа побьет его

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи поделился своими мыслями по поводу потенциального боя между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

«Джошуа побьет Усика. Да, Усик слегка мелкий для этого дивизиона. Но он очень хитрый боксер. Не забывайте, что он олимпийский чемпион и экс-абсолютный чемпион крузервейта. И он вполне может создать некоторые проблемы для Джошуа», - считает Малиньяджи.

Усик и Джошуа могут провести бой 21 или 28 августа на Уэмбли или на домашнем стадионе Тоттенхэма.