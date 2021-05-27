  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Экс-чемпион мира: Усик хитрый, но Джошуа побьет его
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-чемпион мира: Усик хитрый, но Джошуа побьет его

Бокс
(1 голосов)

Посмотрим, как оно будет на самом деле

Экс-чемпион мира: Усик хитрый, но Джошуа побьет его

Новина українською

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи поделился своими мыслями по поводу потенциального боя между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

«Джошуа побьет Усика. Да, Усик слегка мелкий для этого дивизиона. Но он очень хитрый боксер. Не забывайте, что он олимпийский чемпион и экс-абсолютный чемпион крузервейта. И он вполне может создать некоторые проблемы для Джошуа», - считает Малиньяджи.

Усик и Джошуа могут провести бой 21 или 28 августа на Уэмбли или на домашнем стадионе Тоттенхэма.

Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Кличко возвращается на ринг.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...